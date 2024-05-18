Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Пиастри и Норрис — в тройке

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Второе время продемонстрировал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а третий результат у его напарника Ландо Норриса.
Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:14.746
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.820
- 3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:14.837
- 4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:14.970
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:15.233
- 6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:15.234
- 7. Юки Цунода («РБ») — 1:15.465
- 8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:15.504
- 9. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:15.674
- 10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:15.980
- 11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:15.706
- 12. Эстебан Окон («Альпин») — 1:15.906
- 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:15.992
- 14. Александер Албон («Уильямс») — 1:16.200
- 15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.381
- 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:16.626
- 17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:16.834
- 18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:16.854
- 19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:16.917
- 20. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени
Гонка пройдет в воскресенье, 19 мая. Начало — в 16.00 по московскому времени.