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    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Пиастри и Норрис — в тройке

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    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Второе время продемонстрировал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а третий результат у его напарника Ландо Норриса.

    Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:14.746
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.820
    • 3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:14.837
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:14.970
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:15.233
    • 6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:15.234
    • 7. Юки Цунода («РБ») — 1:15.465
    • 8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:15.504
    • 9. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:15.674
    • 10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:15.980
    • 11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:15.706
    • 12. Эстебан Окон («Альпин») — 1:15.906
    • 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:15.992
    • 14. Александер Албон («Уильямс») — 1:16.200
    • 15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.381
    • 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:16.626
    • 17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:16.834
    • 18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:16.854
    • 19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:16.917
    • 20. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени

    Гонка пройдет в воскресенье, 19 мая. Начало — в 16.00 по московскому времени.

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