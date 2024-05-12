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    Олаф Коой выиграл 9-й этап «Джиро д’Италия»

    Прочие Велоспорт
    Победителем 9-го этапа многодневки «Джиро д’Италия» — 2024 стал нидерландец Олаф Коой из команды Visma — Lease a Bike.

    Тадей Погачар
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    Тадей Погачар

    Велошоссе. «Джиро д’Италия». Девятый этап. Авеццано — Неаполь, 214 км.
    • 1. Олаф Коой (Нидерланды, Visma — Lease a Bike) — 4 часа 44 минуты 22 секунды.
    • 2. Джонатан Милан (Италия, Lidl — Trek) — то же время.
    • 3. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, UAE Team Emirates) — то же время.
    • 4. Альберто Дайнезе (Италия, Tudor Pro Cycling Team) — то же время.
    • 5. Дэнни Ван Поппель (Нидерланды, BORA-hansgrohe) — то же время.
    • 6. Мадис Михкельс (Эстония,Intermarche — Wanty) — то же время…
    • 27. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — то же время.

    В общем зачете продолжает лидировать словенец Тадей Погачар.

    Генеральная классификация после девятого этапа:
    • 1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — 32:59.04.
    • 2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA — hansgrohe) — отставание 2.40.
    • 3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +2.58.

    Велогонка «Джиро д’Италия» в 2024 году проходит с 4 по 26 мая. Всего запланирован 21 этап, а общая протяжённость маршрута составит 3400,8 километра.

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