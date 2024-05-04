Алонсо: Спринты не имеют никакого значения

Двукратный чемпион Формулы-1высказался о проведении спринтов на некоторых Гран-при.

«Спринт-квалификация не совсем отражает расклад сил на спринт. В практике мы не проводили длинных серий кругов. Да и в любом случае спринтерская гонка не имеет никакого значения, главным образом потому, что мы не можем сражаться в них. Мы получаем штрафы за всё, что только можно.

Так что в субботу будет просто забавный день для болельщиков, но не для нас, нам это не очень интересно», — приводит слова Алонсо издание Planet F1.

Напомним, что сегодня состоится спринт на Гран-при Майами.