НБА. «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк», «Денвер» победил «Лейкерс»

Энтони Дэвис Фото: globallookpress.com
Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков.
Четвертый матч в серии пройдет 28 апреля.
«Денвер» победил «Лейкерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 112:105. Счет в серии стал 3-0 в пользу «Наггетс».
Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл: 33 очка и 16 подборов.
Четвертая игра в серии состоится 28 апреля.
Результаты игрового дня 26 апреля:
«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 121:83
«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:114
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 105:112