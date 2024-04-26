НБА. «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк», «Денвер» победил «Лейкерс»

«Каждый сам выбирает — быть запасным в топ-клубе или лидером в команде поменьше». Максим Канунников — о карьере, любимом тренере и бесполезности обид

Эксклюзивное интервью с двукратным чемпионом в составе «Зенита» и самым быстрым игроком сборной России на ЧМ-2014