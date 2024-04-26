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    НБА. «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк», «Денвер» победил «Лейкерс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 125:114. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Никс».

    Энтони Дэвис
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    Энтони Дэвис

    Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком встречи, набрав 50 очков.

    Четвертый матч в серии пройдет 28 апреля.

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    «Денвер» победил «Лейкерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 112:105. Счет в серии стал 3-0 в пользу «Наггетс».

    Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл: 33 очка и 16 подборов.

    Четвертая игра в серии состоится 28 апреля.

    Результаты игрового дня 26 апреля:

    «Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 121:83

    «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:114

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс» — 105:112

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