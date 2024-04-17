Крамер: Ступак продолжит карьеру

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкамотметил, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжницапродолжит спортивную карьеру.

«Юлия продолжит карьеру», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что в ближайшее время планирует обсудить с лыжницей возможное продолжение карьеры.

В минувшем сезоне Ступак редко выступала на официальных соревнованиях и пропустила чемпионат России — 2024 в Архангельской области из-за болезни.

На счету 29-летней российской спортсменки, помимо золота Олимпиады 2022 года, есть три бронзовые награды Олимпийских игр, а также серебро и две бронзы чемпионатов мира.

С 1 марта 2022 года российские лыжники отстранены от международных стартов.