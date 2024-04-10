НБА. «Лейкерс» победили «Голден Стэйт», «Денвер» взял верх над «Ютой»

Сегодня, 10 апреля, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата НБА, где играли. Гости одержали победу со счетом 134:120.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, семь подборов и 11 результативных передач.

После 79 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции. «Лейкерс» расположился на девятой строчке.

«Денвер» на выезде переиграл «Юту» — 111:95. «Джаз» потерпели 13-е поражение подряд.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 28 очков и 13 подборов.

«Денвер» идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Юта» занимает 12-е место.

Все прогнозы на НБА

Результаты игрового дня:

«Шарлотт Хорнетс» — «Даллас Маверикс» — 104:130

«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 123:140

«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 120:102

«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 104:91

«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 111:117 (ОТ)

«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:128

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 112:105

«Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Сперс» — 87:102

«Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 118:106

«Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 130:121

«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 95:111

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:134

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 100:110

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 92:105