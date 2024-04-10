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    НБА. «Лейкерс» победили «Голден Стэйт», «Денвер» взял верх над «Ютой»

    Прочие Баскетбол НБА
    Сегодня, 10 апреля, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата НБА, где играли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт». Гости одержали победу со счетом 134:120.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, семь подборов и 11 результативных передач.

    После 79 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции. «Лейкерс» расположился на девятой строчке.

    «Денвер» на выезде переиграл «Юту» — 111:95. «Джаз» потерпели 13-е поражение подряд.

    Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл: 28 очков и 13 подборов.

    «Денвер» идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Юта» занимает 12-е место.

    Все прогнозы на НБА

    Результаты игрового дня:

    «Шарлотт Хорнетс» — «Даллас Маверикс» — 104:130

    «Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 123:140

    «Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 120:102

    «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 104:91

    «Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 111:117 (ОТ)

    «Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:128

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 112:105

    «Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Сперс» — 87:102

    «Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 118:106

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 130:121

    «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 95:111

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:134

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 100:110

    «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 92:105

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