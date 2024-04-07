«Самара» обыграла «Автодор», МБА был сильнее «Руны»

Подошли к концу еще два матча в группе Б Единой лиги ВТБ.

«Самара» дома обыграла саратовский «Автодор» — 86:71 (18:27, 26:16, 20:16, 22:12).

Больше всех очков набрал тяжелый форвард хозяев Раде Загорац (20).

С: Загорац (20), Роберсон (18), Ребич (13)

А: Торвелл (18), Ньюмэн (16), Хэммондс (12)

«Самара» с 21-й победой в 38 матчах на втором месте в группе Б. «Автодор» с 18 победами на третьей строчке.

МБА победил «Руну» — 82:75

Больше всех набрали игроки гостей Владислав Трушкин и Андрей Лопатин — по 23 очка.

МБА с 17 победами на четвертом месте. «Руна» на пятом месте с 13 победами.