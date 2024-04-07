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    «Самара» обыграла «Автодор», МБА был сильнее «Руны»

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Подошли к концу еще два матча в группе Б Единой лиги ВТБ.

    «Самара»
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    «Самара»

    «Самара» дома обыграла саратовский «Автодор» — 86:71 (18:27, 26:16, 20:16, 22:12).

    Больше всех очков набрал тяжелый форвард хозяев Раде Загорац (20).

    С: Загорац (20), Роберсон (18), Ребич (13)

    А: Торвелл (18), Ньюмэн (16), Хэммондс (12)

    «Самара» с 21-й победой в 38 матчах на втором месте в группе Б. «Автодор» с 18 победами на третьей строчке.

    МБА победил «Руну» — 82:75

    Больше всех набрали игроки гостей Владислав Трушкин и Андрей Лопатин — по 23 очка.

    МБА с 17 победами на четвертом месте. «Руна» на пятом месте с 13 победами.

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