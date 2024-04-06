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    НБА. «Миннесота» уступила «Финиксу», «Клипперс» победили «Юту»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Финикс» на своем паркете обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:87. «Санс» одержали третью победу подряд.

    НБА
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    НБА

    Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Грэйсон Аллен, набравший 23 очка.

    «Миннесота» с результатом 53-24 лидирует в Западной конференции. «Финикс» идет на 6-й строчке — 46-31.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Юту» — 131:102.

    Защитник «Клипперс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл, набрав 13 очков, 15 голевых передач и 10 подборов.

    «Клипперс» занимают четвертое место в Западной конференции НБА. «Юта» идет 12-й на «Западе».

    Результаты игрового дня:

    «Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Меджик» — 124:115

    «Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 126:112

    «Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзелс» — 102:108

    «Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 101:100

    «Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 108:90

    «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 111:117

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Сперс» — 109:111

    «Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 108:100

    «Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 104:119

    «Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:106

    «Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:87

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 131:102

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