НБА. «Миннесота» уступила «Финиксу», «Клипперс» победили «Юту»

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Грэйсон Аллен, набравший 23 очка.
«Миннесота» с результатом 53-24 лидирует в Западной конференции. «Финикс» идет на 6-й строчке — 46-31.
«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Юту» — 131:102.
Защитник «Клипперс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл, набрав 13 очков, 15 голевых передач и 10 подборов.
«Клипперс» занимают четвертое место в Западной конференции НБА. «Юта» идет 12-й на «Западе».
Результаты игрового дня:
«Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Меджик» — 124:115
«Индиана Пэйсерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 126:112
«Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзелс» — 102:108
«Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 101:100
«Мемфис Гриззлиз» — «Детройт Пистонс» — 108:90
«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 111:117
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Сперс» — 109:111
«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 108:100
«Хьюстон Рокетс» — «Майами Хит» — 104:119
«Даллас Маверикс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:106
«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:87
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз» — 131:102