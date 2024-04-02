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    НБА. «Нью-Орлеан» уступил «Финиксу», «Чикаго» не смог обыграть «Атланту»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Нью-Орлеан» дома проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:124.

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самым результативным игроком матча стал Девин Букер («Финикс»), набравший 52 очка, также на его счету три подбора и девять результативных передач.

    «Санз» продолжают борьбу за попадание в основную зону плей-офф, занимая седьмое место в Западной конференции с отставанием в одну победу от «Пеликанс» и имеющих игру в запасе «Даллас Маверикс».

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    В других матчах «Чикаго» не смог обыграть «Атланту» (101:113), «Шарлотт» уступил «Бостону» (104:118), «Мемфис» победил «Детройт» (110:108), «Орландо» обыграл «Портленд» (104:103), а «Индиана» оказалась сильнее «Бруклина» (133:111).

    Результаты игрового дня

    «Орландо Мэджик» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:103

    «Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 133:111

    «Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 104:118

    «Детройт Пистонс» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:110

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 111:124

    «Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» — 101:113

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