НБА. «Нью-Орлеан» уступил «Финиксу», «Чикаго» не смог обыграть «Атланту»

дома проигралв матче регулярного чемпионата НБА — 111:124.

Самым результативным игроком матча стал Девин Букер («Финикс»), набравший 52 очка, также на его счету три подбора и девять результативных передач.

«Санз» продолжают борьбу за попадание в основную зону плей-офф, занимая седьмое место в Западной конференции с отставанием в одну победу от «Пеликанс» и имеющих игру в запасе «Даллас Маверикс».

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В других матчах «Чикаго» не смог обыграть «Атланту» (101:113), «Шарлотт» уступил «Бостону» (104:118), «Мемфис» победил «Детройт» (110:108), «Орландо» обыграл «Портленд» (104:103), а «Индиана» оказалась сильнее «Бруклина» (133:111).

Результаты игрового дня

«Орландо Мэджик» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:103

«Индиана Пэйсерс» — «Бруклин Нетс» — 133:111

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс» — 104:118

«Детройт Пистонс» — «Мемфис Гриззлиз» — 108:110

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 111:124

«Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс» — 101:113