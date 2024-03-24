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    Сайнс стал победителем Гран-при Австралия

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Завершился этап Формулы 1 Гран-при Австралии. Его победителем стал испанец Карлос Сайнс на «Феррари».

    Карлос Сайнс
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    Карлос Сайнс

    Второе место занял его партнер по команде испанец Шарль Леклер. Третье место досталось Ландо Норрису из «Макларена».

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошел из-за проблем с тормозами. Также не доехали до финиша Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл

    Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
    • 1. Карлос Сайнс («Феррари») — 58 кругов.
    • 2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366.
    • 3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904.
    • 4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770.
    • 5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309.
    • 6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.20,992.
    • 7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222.
    • 8. Юки Цунода («РБ») +1.35,601.
    • 9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553.
    • 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
    • 11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
    • 12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
    • 13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
    • 14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
    • 15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.
    • 16. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
    • 17. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл.
    • 18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.
    • 19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сошёл.
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