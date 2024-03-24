Сайнс стал победителем Гран-при Австралия

Завершился этап Формулы 1 Гран-при Австралии. Его победителем стал испанецна «Феррари».

Второе место занял его партнер по команде испанец Шарль Леклер. Третье место досталось Ландо Норрису из «Макларена».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошел из-за проблем с тормозами. Также не доехали до финиша Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл