Сайнс стал победителем Гран-при Австралия

Карлос Сайнс Фото: globallookpress.com
Второе место занял его партнер по команде испанец Шарль Леклер. Третье место досталось Ландо Норрису из «Макларена».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сошел из-за проблем с тормозами. Также не доехали до финиша Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
- 1. Карлос Сайнс («Феррари») — 58 кругов.
- 2. Шарль Леклер («Феррари») +2,366.
- 3. Ландо Норрис («Макларен») +5,904.
- 4. Оскар Пиастри («Макларен») +35,770.
- 5. Серхио Перес («Ред Булл») +56,309.
- 6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.20,992.
- 7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.33,222.
- 8. Юки Цунода («РБ») +1.35,601.
- 9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.44,553.
- 10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
- 11. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
- 12. Даниэль Риккардо («РБ») +1 круг.
- 13. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
- 14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.
- 15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.
- 16. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.
- 17. Джордж Расселл («Мерседес») — сошёл.
- 18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.
- 19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сошёл.