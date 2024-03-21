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    «Уралмаш» разгромил «Астану», «Автодор» проиграл «Самаре»

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Завершились два баскетбольных матча в Единой лиге ВТБ.

    «Уралмаш»
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    «Уралмаш»

    «Астана» у себя дома потерпела разгромное поражение от «Уралмаша» — 61:96 (13:25, 17:25, 14:20, 17:26).

    Больше всего очков набрал защитник хозяев Тайрелл Нэльсон (23).

    А: Нэльсон (23), Нэвелс (19), Эллис (16)

    У: Щербак (12), Андерсон (10), Скиппер-Браун (9)

    «Уралмаш» с 19 победами лидирует в таблице группы Б. «Астана» с 12 победами идет на пятом месте.

    «Автодор» в напряженной игре уступил «Самаре» — 66:70 (20:15, 19:12, 6:21, 21:22)

    А: Ньюмэн (18), Петенев (10), Хэммондс (10)

    С: Томпсон (15), Роберсон (13), Ребич (8)

    «Самара» идет второй в группе Б с 19 победами. «Автодор» (16 побед) занимает третью строчку

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