«Уралмаш» разгромил «Астану», «Автодор» проиграл «Самаре»

«Уралмаш» Фото: globallookpress.com
«Астана» у себя дома потерпела разгромное поражение от «Уралмаша» — 61:96 (13:25, 17:25, 14:20, 17:26).
Больше всего очков набрал защитник хозяев Тайрелл Нэльсон (23).
А: Нэльсон (23), Нэвелс (19), Эллис (16)
У: Щербак (12), Андерсон (10), Скиппер-Браун (9)
«Уралмаш» с 19 победами лидирует в таблице группы Б. «Астана» с 12 победами идет на пятом месте.
«Автодор» в напряженной игре уступил «Самаре» — 66:70 (20:15, 19:12, 6:21, 21:22)
А: Ньюмэн (18), Петенев (10), Хэммондс (10)
С: Томпсон (15), Роберсон (13), Ребич (8)
«Самара» идет второй в группе Б с 19 победами. «Автодор» (16 побед) занимает третью строчку