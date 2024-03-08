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    Йокич установил уникальный рекорд в НБА

    Прочие Баскетбол НБА
    Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче НБА с лидером Восточной конференции «Бостон Селтикс» установил уникальное достижение.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Центровой набрал 32 очка, сделал 12 подборов и 11 результативных передач, при этом не допустил ни одной потери в матче. Это его седьмой трипл-дабл в карьере без потерь — наибольший показатель в истории НБА.

    «Денвер» победил «Бостон» со счётом 115:109.

    На данный момент клуб из Колорадо идет третьим в турнирной таблице Западной конференции с 43 победами при 20 поражениях.

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    «Денвер» — действующий чемпион НБА, а Йокич стал самым ценным игроком финальной серии с «Майами Хит» (4-1).

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