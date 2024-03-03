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    «Денвер» выиграл у «Лейкерс», Йокич набрал 35 очков

    Прочие Баскетбол НБА
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

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    «Денвер» одержал выездную победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:114 (27:33, 31:33, 31:23, 35:25).

    Лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич набрал 35 очков и сделал 10 подборов. Авторами дабл-дабла в составе гостей также стали Майкл Портер (25 очков + 10 подборов) и Джамал Мюррэй (24 очка + 11 передач).

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 26 очкам добавил 9 передач.

    «Денвер» продлил победную серию до шести матчей.

    НБА. Регулярный чемпионат

    «Бруклин» — «Атланта» 114:102 (21:28, 39:34, 30:18, 24:22)

    «Майами» — «Юта» 126:120 (30:34, 28:28, 32:28, 36:30)

    «Мемфис» — «Портленд» 100:107 OT (20:25, 31:22, 27:14, 17:34, 5:12)

    «Лейкерс» — «Денвер» 114:124 (33:27, 33:31, 23:31, 25:35)

    «Финикс» — «Хьюстон» 109:118 (19:38, 25:16, 35:35, 30:29)

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