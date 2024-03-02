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    Норвежец Клебо и финнка Пярмякоски выиграли разделки на этапе Кубка мира в Лахти

    Прочие Лыжи
    В рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершились гонки с раздельным стартом.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    У мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял финн Ийво Нисканен,. Третьим стал еще один норвежец Мартин Левстрем Ньенгет.

    Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 20 км, классический стиль
    • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.00.1.
    • 2. Ийво Нисканен (Финляндия) +24,0 секунды.
    • 3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +58,2.
    • 4. Пол Голберг (Норвегия) +1.09,0.
    • 5. Эрик Вальнес (Норвегия) + 1.25,9.
    • 6. Харальд Амундсен (Норвегия) + 1.36,5.

    У женщин победительницей стала Криста Пярмякоски из Финляндии. Второй стала немка Виктория Карл. Третье место заняла финка Кертту Нисканен.

    Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти. Женщины. Гонка с раздельным стартом на 20 км, классический стиль
    • 1. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 52.08,0.
    • 2. Виктория Карль (Германия) — отставание 1,9 секунды.
    • 3. Кертту Нисканен (Финляндия) +9,9.
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