Норвежец Клебо и финнка Пярмякоски выиграли разделки на этапе Кубка мира в Лахти

В рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершились гонки с раздельным стартом.

У мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял финн Ийво Нисканен,. Третьим стал еще один норвежец Мартин Левстрем Ньенгет.

Лыжные гонки. Кубок мира. 12-й этап, Лахти. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 20 км, классический стиль 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.00.1.

2. Ийво Нисканен (Финляндия) +24,0 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +58,2.

4. Пол Голберг (Норвегия) +1.09,0.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) + 1.25,9.

6. Харальд Амундсен (Норвегия) + 1.36,5.

У женщин победительницей стала Криста Пярмякоски из Финляндии. Второй стала немка Виктория Карл. Третье место заняла финка Кертту Нисканен.