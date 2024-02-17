Большунов стал победителем марафона на Спартакиаде

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Все основные события развернулись на финише.
Второе место досталось чемпиону молодежного чемпионата мира 25-летниму Сергею Ардашеву. Третье место на пьедестале у 20-летнего Савелия Коростелева.
Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших, Тюмень. Марафон, классический стиль, 50 км. Мужчины
- 1. Александр Большунов — 2:17,12,2.
- 2. Сергей Ардашев — отставание 0,4 секунды.
- 3. Савелий Коростелёв + 0,6.