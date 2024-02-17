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    Большунов стал победителем марафона на Спартакиаде

    Прочие Лыжи
    Завершился мужской мужской марафон на 50 км в классическом стиле на на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Все основные события развернулись на финише.

    Второе место досталось чемпиону молодежного чемпионата мира 25-летниму Сергею Ардашеву. Третье место на пьедестале у 20-летнего Савелия Коростелева.

    Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших, Тюмень. Марафон, классический стиль, 50 км. Мужчины
    • 1. Александр Большунов — 2:17,12,2.
    • 2. Сергей Ардашев — отставание 0,4 секунды.
    • 3. Савелий Коростелёв + 0,6.
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