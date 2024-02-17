Большунов стал победителем марафона на Спартакиаде

Завершился мужской мужской марафон на 50 км в классическом стиле на на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024 в Тюмени.

Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Все основные события развернулись на финише.

Второе место досталось чемпиону молодежного чемпионата мира 25-летниму Сергею Ардашеву. Третье место на пьедестале у 20-летнего Савелия Коростелева.