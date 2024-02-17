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    Шведка Сундлинг и норвежец Клебо победили в спринтах на этапе Кубка мира в Миннеаполисе

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    Завершились спринтерские гонки на 11-м этапе Кубка мира в Миннеаполисе (США).

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    У женщин победу одержала шведская лыжница Йонна Сундлинг. Второй в гонке стала еще одна шведка — Линн Сван. Замкнула тройку лидеров норвежка Кристине Ставос Шистад.

    Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис. Женщины. Спринт свободным стилем, 1,6 км
    • 1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3:06,4.
    • 2. Линн Сван (Швеция) — отставание 0,9 секунды.
    • 3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) + 2,6.

    У мужчин выиграл норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Вторым к финишу пришел итальянец Федерико Пеллегрино. Замкнул тройку сильнейших норвежец Ховард Солос Теугбель.

    Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис. Мужчины. Спринт свободным стилем, 1,6 км
    • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:54,2.
    • 2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 0,3 секунды.
    • 3. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) + 1,2.
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