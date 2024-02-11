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    Голберг стал победителем масс-старта на этапе КМ в Канморе

    Прочие Лыжи
    Норвежец Пол Голберг пришел первым к финишу в масс-старте классическим стилем на 10-м этапе Кубка мира в канадском Канморе.

    Пол Голберг
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    Пол Голберг

    Четырехкратный чемпион мира обогнал на 0,2 секунды своего соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Третьим финишную черту пересек еще один норвежец Маттис Стенсхаген (+0,5 сек).

    Четвертое место досталось лидеру общего зачета Кубка мира Харальду Эстбергу Амундсену (+0,6 сек).

    Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор Мужчины. Масс-старт классическим стилем, 20 км
    • 1. Пол Голберг (Норвегия) — 52:10,7.
    • 2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,2 секунды.
    • 3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +0,5.
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