Голберг стал победителем масс-старта на этапе КМ в Канморе

Пол Голберг Фото: globallookpress.com
Четырехкратный чемпион мира обогнал на 0,2 секунды своего соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Третьим финишную черту пересек еще один норвежец Маттис Стенсхаген (+0,5 сек).
Четвертое место досталось лидеру общего зачета Кубка мира Харальду Эстбергу Амундсену (+0,6 сек).
Лыжные гонки. Кубок мира. 10-й этап, Канмор Мужчины. Масс-старт классическим стилем, 20 км
- 1. Пол Голберг (Норвегия) — 52:10,7.
- 2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,2 секунды.
- 3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +0,5.