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    Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Мирном

    Прочие Лыжи
    В Мирном прошел мужской скиатлон в рамках пятого этапа Кубка России — 2023/24 по лыжным гонкам.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Гонку выиграл Александр Большунов. Серебро завоевал 20-летний Савелий Коростелев.

    В тройке лучших также оказался Артем Мальцев.

    Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. Скиатлон, 10+10 км. Мужчины

    1. Александр Большунов — 47.48,1.
    2. Савелий Коростелёв — +3,3 секунды.
    3. Артём Мальцев +4,1.
    4. Илья Семиков +4,5.
    5. Денис Спицов +5,6.
    6. Алексей Червоткин +6,3.
    7. Сергей Ардашев +10,4.
    8. Андрей Мельниченко +12,4.

    Российские лыжники на данный момент отстранены от международных турниров.

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