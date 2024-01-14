Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Мирном

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
Гонку выиграл Александр Большунов. Серебро завоевал 20-летний Савелий Коростелев.
В тройке лучших также оказался Артем Мальцев.
Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. Скиатлон, 10+10 км. Мужчины
1. Александр Большунов — 47.48,1.
2. Савелий Коростелёв — +3,3 секунды.
3. Артём Мальцев +4,1.
4. Илья Семиков +4,5.
5. Денис Спицов +5,6.
6. Алексей Червоткин +6,3.
7. Сергей Ардашев +10,4.
8. Андрей Мельниченко +12,4.
Российские лыжники на данный момент отстранены от международных турниров.