Вяльбе: Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами

Президент федерации лыжных гонок Россиивысказалась о возможном возвращении россиян к международным соревнованиям.

«Чем международные старты отличаются от наших? Конкуренция? Не знаю, все, кто смотрел "Тур де Ски", рассказывают, что конкуренции там сейчас вообще нет. Так что смотрите на наши соревнования, и вы увидите, что конкуренция есть. Да, есть заметные лидеры. Но они также и там, за рубежом, есть.

Гипотетическое возвращение? Давайте про нас. Эту тему не надо, не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами. Все, это точка. Любые другие варианты неприемлемы», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».