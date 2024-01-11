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    Вяльбе: Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами

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    Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о возможном возвращении россиян к международным соревнованиям.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    «Чем международные старты отличаются от наших? Конкуренция? Не знаю, все, кто смотрел "Тур де Ски", рассказывают, что конкуренции там сейчас вообще нет. Так что смотрите на наши соревнования, и вы увидите, что конкуренция есть. Да, есть заметные лидеры. Но они также и там, за рубежом, есть.

    Гипотетическое возвращение? Давайте про нас. Эту тему не надо, не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами. Все, это точка. Любые другие варианты неприемлемы», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

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