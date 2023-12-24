Бородавко: Большунов в числе претендентов на звание лучшего спортсмена России

, тренирующий трёхкратного олимпийского чемпиона, сообщил, что его подопечный был выдвинут на звание лучшего спортсмена России по итогам 2023 года.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Большунов Фото: asnta.ru

«У нас очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах спорта, не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они как можно дольше радовали нас результатами.

Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов, он один из претендентов на это звание», — сказал Бородавко в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний Александр Большунов выиграл все 12 гонок из 12, в которых принимал участие.