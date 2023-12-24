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    Бородавко: Большунов в числе претендентов на звание лучшего спортсмена России

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    Юрий Бородавко, тренирующий трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, сообщил, что его подопечный был выдвинут на звание лучшего спортсмена России по итогам 2023 года.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «У нас очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах спорта, не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они как можно дольше радовали нас результатами.

    Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов, он один из претендентов на это звание», — сказал Бородавко в интервью «Спорт-экспрессу».

    Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний Александр Большунов выиграл все 12 гонок из 12, в которых принимал участие.

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