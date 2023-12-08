Губерниев назвал драконовскими условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде

Известный телеведущийпрокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы примерно знали, что небольшое количество наших спортсменов будет участвовать в Олимпиаде. Но это капля в море. Условия допуска по-прежнему драконовские. Особо ничего не изменилось в решении МОК. Выступим малочисленной нейтральной командой, к сожалению. Мы будем искренне болеть за наших спортсменов. Нам важно вернуться всецело с флагом и гимном в конечном итоге», — цитирует Губерниева «СЭ».

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.