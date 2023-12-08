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    • Российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
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    Губерниев назвал драконовскими условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Мы примерно знали, что небольшое количество наших спортсменов будет участвовать в Олимпиаде. Но это капля в море. Условия допуска по-прежнему драконовские. Особо ничего не изменилось в решении МОК. Выступим малочисленной нейтральной командой, к сожалению. Мы будем искренне болеть за наших спортсменов. Нам важно вернуться всецело с флагом и гимном в конечном итоге», — цитирует Губерниева «СЭ».

  • Российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
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