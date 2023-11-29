«Локомотив» и «Кузбасс» сохранили лидерство в волейбольной Суперлиге

Завершились три встречи чемпионата России по волейболу.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Блокирующий «Локомотива» Мартин Атанасов Фото: www.lokovolley.com

В первом матче лидер чемпионата новосибирский «Локомотив» не испытал никаких проблем с «Динамо» Ленинградская область, победив со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 25:11).

Во второй игре «Белогорье» на выезде смогло обыграть петербургский «Зенит» — 3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 25:21).

В еще одной встрече другой лидер Суперлиги «Кузбасс» уверенно разобрался с «Новой» — 3:0 (25:20, 25:15, 25:22).

После 8 туров у «Локомотива» — 21 очко, у «Кузбасса» — 19. Они лидеры Суперлиги. «Белогорье» (15) пока на шестом месте, «Динамо» ЛО (12) — 8-е, «Зенит» Спб (11) — девятый, «Нова» (3) на последнем месте.