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    «Локомотив» и «Кузбасс» сохранили лидерство в волейбольной Суперлиге

    Прочие Волейбол
    Завершились три встречи чемпионата России по волейболу.

    Блокирующий «Локомотива» Мартин Атанасов
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    Блокирующий «Локомотива» Мартин Атанасов

    В первом матче лидер чемпионата новосибирский «Локомотив» не испытал никаких проблем с «Динамо» Ленинградская область, победив со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 25:11).

    Во второй игре «Белогорье» на выезде смогло обыграть петербургский «Зенит» — 3:1 (20:25, 25:20, 25:22, 25:21).

    В еще одной встрече другой лидер Суперлиги «Кузбасс» уверенно разобрался с «Новой» — 3:0 (25:20, 25:15, 25:22).

    После 8 туров у «Локомотива» — 21 очко, у «Кузбасса» — 19. Они лидеры Суперлиги. «Белогорье» (15) пока на шестом месте, «Динамо» ЛО (12) — 8-е, «Зенит» Спб (11) — девятый, «Нова» (3) на последнем месте.

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