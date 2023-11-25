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    Большунов прокомментировал победу в спринте на Кубке России

    Прочие Лыжи
    Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался по поводу победы в спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «Последний раз спринт я бегал в Малиновке на роллерах. На лыжах — первый спринт в сезоне. Главной задачей сегодня было не навредить. Каждый забег нужно было проводить с холодной головой, чтобы чувствовать своё состояние и как минимум не навредить.

    Честно скажу, вчера я не знал, чего ожидать от спринта, поскольку здесь нужно делать резкие движения, на которые неизвестно как отреагирует организм. Но даже при всех исходных данных я думал, что как минимум в тройке быть должен, но понимал, что и выигрывать можно. Не знаю почему, но было такое чувство.

    Видел ли, что Терентьев сломал палку? Нет, не видел, но понял, что Саня не мог просто так не пройти квалификацию. Такой проигрыш — это либо поломка инвентаря, либо падение какое-то», — цитирует Большунова «Чемпионат».

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