CAS возобновит слушания по делу о допинге Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) 9 ноября планирует возобновить слушания по делу российской фигуристки сообщает ТАСС.

Слушания будут продолжаться до 10 ноября. На них должно быть принято решение, сохранит ли Валиева золотую медаль Олимпийских игр.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Вскоре после этого Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.