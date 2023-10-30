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    Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 19-й гонки «Формулы-1» сезона-2023 — Гран-при Мехико, прошедшей на автодроме имени братьев Родригес.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Для Ферстаппена эта победа стала 16-й в сезоне. Он стал рекордсменом по этому показателю, превзойдя собственный рекорд (15), установленный в 2022 году.

    Вторым на финиш пришёл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третье место у Шарля Леклера («Феррари»).

    Отметим, что заезд прерывали красными флагами после серьезной аварии пилота «Хааса» Кевина Магнуссена. Датчанин не справился с управлением в одном из поворотов и врезался в стену. Помимо серьезных повреждений, болид гонщика загорелся. Магнуссен успел покинуть машину до возгорания.

    Гран-при Мексики. Гонка
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
    • 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.875.
    • 3. Шарль Леклер («Феррари») +23.124.
    • 4. Карлос Сайнс («Феррари») +27.154.
    • 5. Ландо Норрис («Макларен») +33.266.
    • 6. Джордж Расселл («Мерседес») +41.020.
    • 7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +41.570.
    • 8. Оскар Пиастри («Макларен») +43.104.
    • 9. Александер Албон («Уильямс») +48.573.
    • 10. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.879.
    • 11. Пьер Гасли («Альпин») +1:06.208.
    • 12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:18.982.
    • 13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:20.309.
    • 14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:20.597.
    • 15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.676.
    • Логан Сарджент («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») — сошли
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