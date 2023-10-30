Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй

Гонщик «Ред Булл»стал победителем 19-й гонки «Формулы-1» сезона-2023 — Гран-при Мехико, прошедшей на автодроме имени братьев Родригес.

Для Ферстаппена эта победа стала 16-й в сезоне. Он стал рекордсменом по этому показателю, превзойдя собственный рекорд (15), установленный в 2022 году.

Вторым на финиш пришёл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третье место у Шарля Леклера («Феррари»).

Отметим, что заезд прерывали красными флагами после серьезной аварии пилота «Хааса» Кевина Магнуссена. Датчанин не справился с управлением в одном из поворотов и врезался в стену. Помимо серьезных повреждений, болид гонщика загорелся. Магнуссен успел покинуть машину до возгорания.