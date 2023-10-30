Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Для Ферстаппена эта победа стала 16-й в сезоне. Он стал рекордсменом по этому показателю, превзойдя собственный рекорд (15), установленный в 2022 году.
Вторым на финиш пришёл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третье место у Шарля Леклера («Феррари»).
Отметим, что заезд прерывали красными флагами после серьезной аварии пилота «Хааса» Кевина Магнуссена. Датчанин не справился с управлением в одном из поворотов и врезался в стену. Помимо серьезных повреждений, болид гонщика загорелся. Магнуссен успел покинуть машину до возгорания.
Гран-при Мексики. Гонка
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
- 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.875.
- 3. Шарль Леклер («Феррари») +23.124.
- 4. Карлос Сайнс («Феррари») +27.154.
- 5. Ландо Норрис («Макларен») +33.266.
- 6. Джордж Расселл («Мерседес») +41.020.
- 7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +41.570.
- 8. Оскар Пиастри («Макларен») +43.104.
- 9. Александер Албон («Уильямс») +48.573.
- 10. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.879.
- 11. Пьер Гасли («Альпин») +1:06.208.
- 12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:18.982.
- 13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:20.309.
- 14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:20.597.
- 15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.676.
- Логан Сарджент («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») — сошли