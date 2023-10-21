Леклер выиграл квалификацию Гран-при США

Пилот «Феррари»стал победителем квалификации Гран-при США.

Леклер проехал свой лучший круг за 1 минуту 34,723 секунды.

Со второй позиции гонку начнет Ландо Норрис из «Макларена», а с третьего — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший лучший результат, лишился времени из-за нарушения границ трассы. Нидерландец будет стартовать с шестой позиции.

Гонка Гран-при США пройдет в 22 октября, начало — в 21:50 мск.

Формула-1 Гран-при США. Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,723

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,130

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,139

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,222

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,356

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,366

8. Эстебан Окон («Альпин») +0,431

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,450

10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,744

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,974

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,975.

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,135

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,157

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,251

16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,512

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,545

18. Александер Албон («Уильямс») +1,592

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,866

20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,104