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    • Леклер выиграл квалификацию Гран-при США
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    Леклер выиграл квалификацию Гран-при США

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    Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации Гран-при США.

    Шарль Леклер
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    Шарль Леклер

    Леклер проехал свой лучший круг за 1 минуту 34,723 секунды.

    Со второй позиции гонку начнет Ландо Норрис из «Макларена», а с третьего — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший лучший результат, лишился времени из-за нарушения границ трассы. Нидерландец будет стартовать с шестой позиции.

    Гонка Гран-при США пройдет в 22 октября, начало — в 21:50 мск.

    Формула-1

    Гран-при США. Квалификация

    1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,723

    2. Ландо Норрис («Макларен») +0,130

    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,139

    4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,222

    5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,356

    6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358

    7. Пьер Гасли («Альпин») +0,366

    8. Эстебан Окон («Альпин») +0,431

    9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,450

    10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,744

    11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,974

    12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,975.

    13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,135

    14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,157

    15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,251

    16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,512

    17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,545

    18. Александер Албон («Уильямс») +1,592

    19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,866

    20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,104

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