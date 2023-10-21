Леклер выиграл квалификацию Гран-при США

Леклер проехал свой лучший круг за 1 минуту 34,723 секунды.
Со второй позиции гонку начнет Ландо Норрис из «Макларена», а с третьего — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, показавший лучший результат, лишился времени из-за нарушения границ трассы. Нидерландец будет стартовать с шестой позиции.
Гонка Гран-при США пройдет в 22 октября, начало — в 21:50 мск.
Формула-1
Гран-при США. Квалификация
Гран-при США. Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,723
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,130
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,139
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,222
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,356
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,358
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,366
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,431
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,450
10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,744
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,974
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,975.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,135
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,157
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,251
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,512
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,545
18. Александер Албон («Уильямс») +1,592
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,866
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,104