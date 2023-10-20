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    • Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова
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    Губерниев рассказал, чем уникальна Анфиса Резцова

    Прочие Биатлон Лыжи
    Известный спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Конечно, я сейчас нахожусь в шоке... Соболезную семье. Это огромная потеря для мировых лыж и биатлона, потому что Анфиса была такая одна. И, конечно, ее достижения на века вписаны в историю лыжных гонок и биатлона. Потому что она уникальна тем, что не только трехкратная олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону. Она из лыж ушла в биатлон, где выиграла Кубки мира, две олимпийские золотые медали, уже будучи олимпийской чемпионкой по лыжам. Потом вернулась в лыжи и стала чемпионкой мира. Конечно, я соболезную семье, горюю вместе со спортивным сообществом. У нас с ней были разные моменты, но это огромная потеря для всех нас», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

    Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

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