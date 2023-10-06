Ферстаппен: С новым асфальтом было непросто — начнешь атаковать сильнее, и машину сразу сносит

Гонщикпрокомментировал лучший результат в квалификации Гран-при Катара.

«Хорошее начало уикенда. С новым асфальтом было непросто — начнешь атаковать сильнее, и машину сразу сносит. Но мы на поуле, так что это хороший день для нас.

Титул в субботу? Буду атаковать! Обычно ты хочешь выиграть основную гонку, но давайте удостоверимся, что завтра у нас будет хороший день.

Будет непросто — асфальт скользкий, а песок, который надувает на трассу ветер, делает пилотаж ещё сложнее. Будет нелегко заставить шины работать», — сказал Ферстаппен.