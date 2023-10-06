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    Хэмилтон: Ферстаппен был феноменален и безупречен в этом году

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    «Я бы не стал его оценивать. Думаю, ранжирование людей — это вещь, основанная на разных мнениях. Полагаю, он заслужил свою позицию. Он проделал потрясающую работу с тем автомобилем, который есть в его распоряжении.

    Вместе с командой он был феноменален в этом году. Безупречен. Думаю, они подняли планку. Как команда мы должны посмотреть на это и сказать: "Хорошо, это те области, которые нам нужно развивать, чтобы быть в состоянии соответствовать их уровню и конкурировать с ними". Я действительно надеюсь, что на каком-то этапе мы сможем сразиться с ними и заставить их защищаться. Но сейчас они определённо должны наслаждаться моментом, ведь они заслужили это», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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