Хэмилтон: Ферстаппен был феноменален и безупречен в этом году

Пилотвысказался о гонщике

«Я бы не стал его оценивать. Думаю, ранжирование людей — это вещь, основанная на разных мнениях. Полагаю, он заслужил свою позицию. Он проделал потрясающую работу с тем автомобилем, который есть в его распоряжении.

Вместе с командой он был феноменален в этом году. Безупречен. Думаю, они подняли планку. Как команда мы должны посмотреть на это и сказать: "Хорошо, это те области, которые нам нужно развивать, чтобы быть в состоянии соответствовать их уровню и конкурировать с ними". Я действительно надеюсь, что на каком-то этапе мы сможем сразиться с ними и заставить их защищаться. Но сейчас они определённо должны наслаждаться моментом, ведь они заслужили это», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.