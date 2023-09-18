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    Ферстаппен: В этот уикенд мы не смогли верно сделать некоторые вещи

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о прервавшейся победной серии в Формуле‑1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Я знал, что этот день настанет, так что я в полном порядке. Для продолжения побед нужно, чтобы всё шло идеально. Все всегда говорят: "О, посмотрите, как сильно они доминируют, посмотрите, как всё легко". Но это нелегко! Всё зависит от массы деталей, которые всегда нужно сделать правильно. И очевидно, что в этот уикенд мы не смогли верно сделать некоторые вещи. А когда ты оказываешься в роли догоняющего, то ты не побеждаешь», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

    Напомним, Ферстаппен финишировал на пятой строчке на Гран‑при Сингапура и прервал свою рекордную победную серию из десяти гонок.

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