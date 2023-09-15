Леклер: Наши конкуренты еще не показали свой истинный темп

Гонщикподелился мнением о результатах команды в пятничных заездах Гран-при Сингапура.

«На такой трассе машина выглядит немного более конкурентоспособной, чем мы ожидали, но нам не следует расслабляться, потому что я думаю, что наши конкуренты ещё не показали свой истинный темп. Мы будем работать над оптимизацией баланса. Со своей стороны, я уверен, что завтра мы увидим дальнейшие улучшения», — приводит слова Леклера GPblog.

Напомним, пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал первым во второй практике Гран-при Сингапура. На втором месте напарник Сайнса по команде Шарль Леклер (+0,018), замкнул тройку Джордж Расселл из «Мерседеса» (+0,235).