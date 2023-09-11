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    Все новости спорта

    Министра спорта РФ: Наши коллеги видят бесперспективность отстранения россиян

    Прочие Вокруг спорта Плавание Тхэквондо
    Министр спорта России Олег Матыцин высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.

    Олег Матыцин
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    Олег Матыцин

    «Уверен, что Игры дружбы пройдут успешно и зададут импульс. Что касается международных взаимоотношений, то мы самодостаточны, никому ничего не показываем. В последнее десятилетие мы провели лучшие проекты — Олимпиаду, Универсиаду, ЧМ-2018.

    Несмотря на сложные отношения с коллегами, мы видим, что лед тронулся, треснул, есть примеры борьбы, тхэквондо. Наши коллеги видят бесперспективность отстранения россиян. Не нас должны приглашать и возвращать, а мы.

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    • И следующий год будет символичным в этом плане, он заложит направление нашей деятельности на 10 лет вперед», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

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