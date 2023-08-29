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    • В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
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    В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева

    Прочие Фигурное катание Вокруг спорта
    Российская фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщила мама 16-летней спортсменки Екатерина Горбачева.

    Алина Горбачева
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    Алина Горбачева

    «По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — приводит слова Екатерины Горбачевой «Р-Спорт».

    По информации телеграм-канала фан-клуба фигуристки, Алина Горбачева пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Горбачева зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

    Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

    Если у кого-то есть информация по ее местонахождении, то можно написать в @TeamGorbacheva_Official_bot.

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    • Телеграм-канал «112» добавил, что вещи фигуристки были обнаружены на пляже на Покровской набережной, но самой девочки рядом не было.

    В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского чемпионата России в Перми.

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