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    «Даже доминирующий "Мерседес" не смог этого». Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» выиграть все гонки в сезоне

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    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался относительно возможного рекорда по количеству побед за сезон

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Это достижение гораздо более важно для команды, моя задача просто концентрироваться на каждой гонке и стараться побеждать. Мы просто пытаемся продолжать в том же духе, а в конце сезона посмотрим, сейчас мы наслаждаемся моментом. Но я думаю, что на самом деле это невероятное достижение всей команды.

    Да, у нас доминирующая машина, но также очень легко допустить ошибку и не выиграть какую-либо гонку.

    Даже "Мерседес" в годы доминирования не смог этого добиться. Я думаю, что они, вероятно, имели даже более доминирующий болид по сравнению с нашим или тем, что был у "Макларена" в своё время. Просто потому, что раньше было намного больше сходов только из-за ненадёжности техники.

    Но я действительно горжусь тем, что являюсь частью этой команды и достиг чего-то подобного», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.

    Напомним, в первой половине сезона «Ред Булл» выиграл все 12 гонок.

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