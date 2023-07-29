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    Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бельгии

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    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию на Гран-при Бельгии.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, который уступил лидеру всего 0,011 секунды. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс.

    Гран-при Бельгии. Квалификация к спринтe
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.49,056
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,011
    • 3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,025
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +0,195
    • 5. Ландо Норрис («Макларен») +0,333
    • 6. Пьер Гасли («Альпин») +0,644
    • 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,844
    • 8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,905
    • 9. Эстебан Окон («Альпин») +1,438
    • 10. Джордж Расселл («Мерседес») +6,686
    • 11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
    • 12. Алекс Албон («Уильямс»)
    • 13. Логан Сарджент («Уильямс»)
    • 14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
    • 15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
    • 16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
    • 17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
    • 18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    • 19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
    • 20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

    Спринт-гонка в рамках Гран-при Бельгии состоится в субботу, 29 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

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