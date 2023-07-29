Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бельгии

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, который уступил лидеру всего 0,011 секунды. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс.
Гран-при Бельгии. Квалификация к спринтe
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.49,056
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,011
- 3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,025
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +0,195
- 5. Ландо Норрис («Макларен») +0,333
- 6. Пьер Гасли («Альпин») +0,644
- 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,844
- 8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,905
- 9. Эстебан Окон («Альпин») +1,438
- 10. Джордж Расселл («Мерседес») +6,686
- 11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
- 12. Алекс Албон («Уильямс»)
- 13. Логан Сарджент («Уильямс»)
- 14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
- 15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
- 16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
- 17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
- 18. Кевин Магнуссен («Хаас»)
- 19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
- 20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
Спринт-гонка в рамках Гран-при Бельгии состоится в субботу, 29 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.