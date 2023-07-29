Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бельгии

Пилотвыиграл спринт-квалификацию на Гран-при Бельгии.

Вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, который уступил лидеру всего 0,011 секунды. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс.

Гран-при Бельгии. Квалификация к спринтe 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.49,056

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,011

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,025

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,195

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,333

6. Пьер Гасли («Альпин») +0,644

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,844

8. Серхио Перес («Ред Булл») +0,905

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,438

10. Джордж Расселл («Мерседес») +6,686

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Логан Сарджент («Уильямс»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

Спринт-гонка в рамках Гран-при Бельгии состоится в субботу, 29 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.