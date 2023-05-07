Бах: МОК предпринимает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК)в очередной раз высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные турниры.

«Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований, и мы очень надеемся, что эта миссия будет выполнена в ранее установленных условиях, чтобы спортсмены могли соревноваться в нейтральном статусе. Мы хотим объединить весь мир на Олимпийских играх в Париже», — приводит слова Баха агентство «Синьхуа».