Хэмилтон: Я не планирую останавливаться в ближайшее время

Британский гонщиквысказался относительно своего ближайшего будущего.

«Я не планирую останавливаться в ближайшее время. Моя карьера пока не подходит к концу. Я в расцвете сил. Всё зависит от того, насколько усердно я буду работать и поддерживать себя в физической форме. Важно работать и над ментальной составляющей.

Если посмотреть на Леброна Джеймса, если посмотреть на Тома Брэди, то эти парни показали, что выступать можно до тех пор, пока сохраняется преданность делу. Я не планирую ничего менять. Хочу лишь быть лучше. Моя команда — "Мерседес", и я счастлив быть её частью. Пока не подписал контракт, но мы работаем над ним», — приводит слова Хэмилтона ESPN GB.