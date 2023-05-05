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    Хэмилтон: Я не планирую останавливаться в ближайшее время

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался относительно своего ближайшего будущего.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    «Я не планирую останавливаться в ближайшее время. Моя карьера пока не подходит к концу. Я в расцвете сил. Всё зависит от того, насколько усердно я буду работать и поддерживать себя в физической форме. Важно работать и над ментальной составляющей.

    Если посмотреть на Леброна Джеймса, если посмотреть на Тома Брэди, то эти парни показали, что выступать можно до тех пор, пока сохраняется преданность делу. Я не планирую ничего менять. Хочу лишь быть лучше. Моя команда — "Мерседес", и я счастлив быть её частью. Пока не подписал контракт, но мы работаем над ним», — приводит слова Хэмилтона ESPN GB.

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