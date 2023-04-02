Хэмилтон: Я не ожидал, что на финише мы будем вторыми

Британский пилотподвел итог гран-при Австралии, по итогам которого семикратный чемпион мира финишировал вторым.

«Спасибо, Мельбурн! Отличный день был, мы были сильны весь уикенд и показали, мне кажется, хорошее шоу. Мне жаль Джорджа, ему не повезло, но на нашей стороне удача была — я не ожидал, что на финише мы будем вторыми.

Я всё ещё недостаточно хорошо чувствую машину, и мы пытаемся наладить связь между нами. "Ред Булл" слишком далеко, но то, что мы боремся с "Астон Мартин", это уже хорошо. Но мы продолжим бороться, постараемся сократить отставание от лидеров в будущем.

Возможно, сегодня Алонсо был немного быстрее нас, но нам всё же удалось остаться впереди», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Стоит отметить, что гонка трижды прерывалась красными флагами. На втором рестарте произошло несколько аварий, в том числе столкнулись двое пилотов «Альпин».