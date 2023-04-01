Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии

Ферстапенн проехал круг за 1 минуту и 16,732 секунды и впервые в карьере завоевал поул в Австралии.
Второе время показал гонщик «Мерседес» Джордж Расселл. Третьим стал партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон.
Серхио Перес из «Ред Булл», ставший победителем Гран-при Саудовской Аравии, занял последнее место в квалификации из-за вылета в первом сегменте.
Гонка Гран-при Австралии состоится 2 апреля, начало — в 08:00 мск.
Гран-при Австралии. Результаты квалификации
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.16,732
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,236
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,372
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,407
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,538
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,576
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,673
8. Алекс Албон («Уильямс») +0,877
9. Пьер Гасли («Альпин») +0,943
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,003
Выбыли после второго сегмента:
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Юки Цунода («Альфа Таури»)
13. Ландо Норрис («Макларен»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Ник де Врис («Альфа Таури»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Оскар Пиастри («Макларен»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
20. Серхио Перес («Ред Булл»)