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    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австралии

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    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Австралии, которая состоялась в субботу в Мельбурне.

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    Ферстапенн проехал круг за 1 минуту и 16,732 секунды и впервые в карьере завоевал поул в Австралии.

    Второе время показал гонщик «Мерседес» Джордж Расселл. Третьим стал партнер Расселла по команде Льюис Хэмилтон.

    Серхио Перес из «Ред Булл», ставший победителем Гран-при Саудовской Аравии, занял последнее место в квалификации из-за вылета в первом сегменте.

    Гонка Гран-при Австралии состоится 2 апреля, начало — в 08:00 мск.

    Гран-при Австралии. Результаты квалификации

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.16,732
    2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,236
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,372
    4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,407
    5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,538
    6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,576
    7. Шарль Леклер («Феррари») +0,673
    8. Алекс Албон («Уильямс») +0,877
    9. Пьер Гасли («Альпин») +0,943
    10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,003

    Выбыли после второго сегмента:

    11. Эстебан Окон («Альпин»)
    12. Юки Цунода («Альфа Таури»)
    13. Ландо Норрис («Макларен»)
    14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    15. Ник де Врис («Альфа Таури»)

    Выбыли после первого сегмента:

    16. Оскар Пиастри («Макларен»)
    17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
    18. Логан Сарджент («Уильямс»)
    19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
    20. Серхио Перес («Ред Булл»)

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