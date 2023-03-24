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    Костомарову ампутировали пальцы левой руки

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    Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки, сообщает «Московский комсомолец».

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    «Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть», — рассказал источник издания.

    Отмечается, что если процесс пойдет дальше, то Костомарова будут готовить к ампутации всей левой кисти.

    Фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

    Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали кисти рук и стопу на левой ноге.

    Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

    В начале года Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

    Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы в танцах на льду.

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