Костомарову ампутировали пальцы левой руки

Российскому фигуристуампутировали пальцы левой руки, сообщает «Московский комсомолец».

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть», — рассказал источник издания.

Отмечается, что если процесс пойдет дальше, то Костомарова будут готовить к ампутации всей левой кисти.

Фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали кисти рук и стопу на левой ноге.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

В начале года Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы в танцах на льду.