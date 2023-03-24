Костомарову ампутировали пальцы левой руки

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть», — рассказал источник издания.
Отмечается, что если процесс пойдет дальше, то Костомарова будут готовить к ампутации всей левой кисти.
Фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали кисти рук и стопу на левой ноге.
Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.
В начале года Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».
Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы в танцах на льду.