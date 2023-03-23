ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЧто смотреть в международную паузу: Роналду и Кейн идут на рекорд, перезагрузка Бундестим и тренеры-дебютанты
  • 12:03
    • Сборная России объявила о проведении матча с Ираком в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    Уно лидирует после короткой программы на чемпионате мира

    Прочие Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию-2023 Чемпионат мира по фигурному катанию
    На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) завершилась короткая программа у мужчин.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Лучший результат показал японец Сема Уно, набравший 104,63 балла.

    Вторым идет американский фигурист с российскими корнями Илья Малинин (100,38).

    Третье место занимает кореец Чха Чжун Хван (99,64).

    Итальянец Даниэль Грассль, тренирующийся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, занял восьмое место (86,50).

    Произвольные программы мужчины представят в субботу, 25 марта.

    Чемпионат мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония). Мужчины. Короткая программа

    1. Шома Уно (Япония) — 104,63

    2. Илья Малинин (США) — 100,38

    3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 99,64

    4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75

    5. Кевин Аймо (Франция) — 95,56

    6. Джейсон Браун (США) — 94,17

    7. Казуки Томоно (Япония) — 92,68

    8. Даниэль Грассль (Италия) — 86,50

    9. Лукас Бричги (Швейцария) — 86,18

    10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 82,71

    11. Денис Васильев (Латвия) — 82,37

    12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 79,78

    13. Маттео Риццо (Италия) — 79,28

    14. Марк Городницкий (Израиль) — 77,89

    15. Михаил Селевко (Эстония) — 76,81

    16. Никита Старостин (Германия) — 75,53

    17. Сота Ямамото (Япония) — 75,48

    18. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75,41

    19. Боян Цзинь (Китай) — 75,04

    20. Андреас Нордебак (Швеция) — 73,45

    21. Морис Квителашвили (Грузия) — 73,05

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто забьет в Тегеране?
  • Иран — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Португалия начнет отбор с феерии
  • Португалия — Лихтенштейн. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Чехия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному