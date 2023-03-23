Уно лидирует после короткой программы на чемпионате мира

Лучший результат показал японец Сема Уно, набравший 104,63 балла.
Вторым идет американский фигурист с российскими корнями Илья Малинин (100,38).
Третье место занимает кореец Чха Чжун Хван (99,64).
Итальянец Даниэль Грассль, тренирующийся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, занял восьмое место (86,50).
Произвольные программы мужчины представят в субботу, 25 марта.
Чемпионат мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония). Мужчины. Короткая программа
1. Шома Уно (Япония) — 104,63
2. Илья Малинин (США) — 100,38
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 99,64
4. Киган Мессинг (Канада) — 98,75
5. Кевин Аймо (Франция) — 95,56
6. Джейсон Браун (США) — 94,17
7. Казуки Томоно (Япония) — 92,68
8. Даниэль Грассль (Италия) — 86,50
9. Лукас Бричги (Швейцария) — 86,18
10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 82,71
11. Денис Васильев (Латвия) — 82,37
12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 79,78
13. Маттео Риццо (Италия) — 79,28
14. Марк Городницкий (Израиль) — 77,89
15. Михаил Селевко (Эстония) — 76,81
16. Никита Старостин (Германия) — 75,53
17. Сота Ямамото (Япония) — 75,48
18. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75,41
19. Боян Цзинь (Китай) — 75,04
20. Андреас Нордебак (Швеция) — 73,45
21. Морис Квителашвили (Грузия) — 73,05