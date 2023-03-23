Губерниев: Слова Баха — сотрясание воздуха

Комментаторвысказался о последнем заявлении главы Международного олимпийского комитетао возможном допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Это какое по счету выступление Томаса Баха? Я считаю, что это сотрясание воздуха. Чем больше он говорит, тем больше он эту тему замыливает. Я по-прежнему пессимист, и считаю, что никто нас никуда не допустит. Если бы хотели допустить — берите и допускайте. Ребят, поезд уже уходит. Отборочные турниры к Олимпиаде проходят вовсю.

Ничего хорошего я от этих исполкомов не жду. Мы же люди серьезные. Хотели бы допустить — допустили бы. Я рад буду ошибиться, но по-моему, это все исключительно сотрясание воздуха», — приводит слова Губерниева «КП Спорт».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.