Терентьев победил в спринте на 5-м этапе Кубка России

Александр Терентьев Фото: globallookpress.com
Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 57,82 секунды и опередил Федора Назарова на 0,1 секунды.
Бронзовую награду получил Денис Филимонов с результатом +2,31 секунды.
Александр Большунов и Сергей Устюгов не дошли до конца, так как в полуфинале столкнулись во время гонки.
Кубок России по лыжным гонкам. 5-й этап (Красногорск) Мужчины. Спринт, свободный стиль
- 1. Александр Терентьев — 2.57,82;
- 2. Федор Назаров — 0,10;
- 3. Денис Филимонов — 2,31;
- 4. Артем Мальцев — 2,47;
- 5. Иван Якимушкин — 2,63;
- 6. Глеб Ретивых — 2,92.