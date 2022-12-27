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    Терентьев победил в спринте на 5-м этапе Кубка России

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    В Красногорске проходит 5-й этап Кубка России по лыжным гонкам. Александр Терентьев выиграл спринт в свободном стиле.

    Александр Терентьев
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    Александр Терентьев

    Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 57,82 секунды и опередил Федора Назарова на 0,1 секунды.

    Бронзовую награду получил Денис Филимонов с результатом +2,31 секунды.

    Александр Большунов и Сергей Устюгов не дошли до конца, так как в полуфинале столкнулись во время гонки.

    Кубок России по лыжным гонкам. 5-й этап (Красногорск) Мужчины. Спринт, свободный стиль
    • 1. Александр Терентьев — 2.57,82;
    • 2. Федор Назаров — 0,10;
    • 3. Денис Филимонов — 2,31;
    • 4. Артем Мальцев — 2,47;
    • 5. Иван Якимушкин — 2,63;
    • 6. Глеб Ретивых — 2,92.
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