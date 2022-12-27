Терентьев победил в спринте на 5-м этапе Кубка России

В Красногорске проходит 5-й этап Кубка России по лыжным гонкам.выиграл спринт в свободном стиле.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 57,82 секунды и опередил Федора Назарова на 0,1 секунды.

Бронзовую награду получил Денис Филимонов с результатом +2,31 секунды.

Александр Большунов и Сергей Устюгов не дошли до конца, так как в полуфинале столкнулись во время гонки.