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    • Отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки
    Все новости спорта

    Тарасова отреагировала на недовольство отца Трусовой

    Прочие Фигурное катание Вокруг спорта Спорт на ТВ
    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что отец Александры Трусовой требовал запретить ей комментировать выступления фигуристки.

    Татьяна Тарасова
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    Татьяна Тарасова

    Отец Трусовой выдвигал Первому каналу условия: Александра будет участвовать в дополнительных съемках (интервью, тренировки), но только если на соревнованиях выступления Трусовой не будут комментировать Тарасова и Алексей Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве. Руководство «Первого» на эти условия идти отказалось, после чего логотип канала исчез с олимпийки Александры.

    «Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает.

    Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша — взрослая девочка. Я очень ее люблю. Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Трусова не смогла выступить на чемпионате России по медицинским показаниям.

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