Тарасова отреагировала на недовольство отца Трусовой

Заслуженный тренер СССРпрокомментировала информацию о том, что отецтребовал запретить ей комментировать выступления фигуристки.

Отец Трусовой выдвигал Первому каналу условия: Александра будет участвовать в дополнительных съемках (интервью, тренировки), но только если на соревнованиях выступления Трусовой не будут комментировать Тарасова и Алексей Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве. Руководство «Первого» на эти условия идти отказалось, после чего логотип канала исчез с олимпийки Александры.

«Замечания чистоте проката? Это было в сентябре. Нет возможности посмотреть, она пока нигде не выступает.

Задели папу? Сейчас у нас папы, мамы, бабушки писать будут? Саша — взрослая девочка. Я очень ее люблю. Если что-то не так, она всегда может у меня спросить. Мы нормально разговариваем. Почему папу-то задело?», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, Трусова не смогла выступить на чемпионате России по медицинским показаниям.