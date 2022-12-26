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    Отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки

    Прочие Фигурное катание Вокруг спорта
    Отец фигуристки Александры Трусовой требовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери, сообщает телеграм-канал Mash.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    Отец Трусовой был недоволен тем, что Ягудин и Тарасова критиковали катание фигуристки.

    «Так, знаменитый тренер говорила, что "у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях", а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания Саши», — пишет источник.

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    • Отец Трусовой выдвинул Первому каналу условия: Александра будет участвовать в дополнительных съемках (интервью, тренировки), но только если на соревнованиях выступления Трусовой не будут комментировать Тарасова и Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве.

    Руководство «Первого» на эти условия идти отказалось, после чего логотип канала исчез с олимпийки Александры.

    Напомним, Трусова не смогла выступить на чемпионате России по медицинским показаниям.

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