ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тики-така не принесла сборной Испании успеха на ЧМ-2022Тактические тренды ЧМ-2022. Постоянный контроль мяча — далеко не всегда путь к успеху
  • 19:43
    • «Магнитка» вырвала победу у «Адмирала»
  • 19:35
    • «Амур» разгромил «Салават Юлаев» в Уфе
  • 18:31
    • Месси с большой доли вероятности продлит контракт с ПСЖ
  • 18:09
    • Гвардиола: Трудно представить, что кто-то может конкурировать с Месси
  • 17:21
    • Руководство «Барселоны» считает, что Месси не уйдет из ПСЖ
    Все новости спорта

    Легкоатлетка Антюх лишилась золота Олимпиады-2012 из-за допинга

    Прочие Допинг Олимпизм Вокруг спорта Легкая атлетика
    Российская легкоатлетка Наталья Антюх лишена золота Олимпийских игр 2012 года в беге на 400 метров с барьерами за нарушение антидопинговых правил.

    Лашинда Демус, Наталья Антюх, Зузана Гейнова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лашинда Демус, Наталья Антюх, Зузана Гейнова

    Данное решение в отношении российской легкоатлетки вынес 21 декабря Международный олимпийский комитет (МОК).

    Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщает, что решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

    Аннулированы результаты спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012-го по 29 июня 2013 года. Олимпийское золото она завоевала 8 августа.

    Антюх не будет подавать апелляцию, ее золотая медаль должна перейти к американке Лашинде Демус. Серебро получит чешка Зузана Гейнова, бронзу — Калис Спенсер из Ямайки.

    Напомним, Антюх и другой российский атлет Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

    Дела были возбуждены на основании отчёта Ричарда Макларена. Спортсмены отстранены с 7 апреля 2021 года.

    У Антюх аннулированы результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года, у Сильнова — с 8 июля 2013 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» продолжит удачно играть против «Ман Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Идеальная серия «Каролины» будет продолжена в Пенсильвании
  • «Питтсбург» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Рейнджерс» смогут впервые в текущем сезоне обыграть «Айлендерс»
  • «Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Тянцзинь Тэда
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Флорида — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Оттава — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Хьюстон — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному