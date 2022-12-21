Легкоатлетка Антюх лишилась золота Олимпиады-2012 из-за допинга

Российская легкоатлеткалишена золота Олимпийских игр 2012 года в беге на 400 метров с барьерами за нарушение антидопинговых правил.

Данное решение в отношении российской легкоатлетки вынес 21 декабря Международный олимпийский комитет (МОК).

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщает, что решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Аннулированы результаты спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012-го по 29 июня 2013 года. Олимпийское золото она завоевала 8 августа.

Антюх не будет подавать апелляцию, ее золотая медаль должна перейти к американке Лашинде Демус. Серебро получит чешка Зузана Гейнова, бронзу — Калис Спенсер из Ямайки.

Напомним, Антюх и другой российский атлет Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Дела были возбуждены на основании отчёта Ричарда Макларена. Спортсмены отстранены с 7 апреля 2021 года.

У Антюх аннулированы результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года, у Сильнова — с 8 июля 2013 года.