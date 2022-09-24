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    Дербушева выиграла спринт на Чемпионате России. Гербулова — вторая

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    В Чайковском завершился женский спринт в рамках летнего чемпионата России — 2022 (лыжероллеры). Лучший результат без промахов показала Тамара Дербушева, её время — 20.17,0.

    Тамара Дербушева
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    Тамара Дербушева

    Второй стала Наталья Гербулова, допустившая два промаха, с отставанием +14,4. Третье место с двумя промахами заняла Екатерина Носкова (+19,4).

    Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский.
    Спринт, 7,5 км. Женщины

    1. Тамара Дербушева 20.17,0 (0 промахов).
    2. Наталья Гербулова отставание +14,4 (2).
    3. Екатерина Носкова +19,4 (2).
    4. Ирина Казакевич +21,3 (2).
    5. Анастасия Шевченко +44,9 (0).
    6. Елизавета Каплина +50,7 (2).

    Завтра, 25 сентября, в Чайковском пройдут эстафеты. Завершится чемпионат России по летнему биатлону индивидуальными гонками.

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