Белал Мухаммад: «Ковингтон откажется от боя с Чимаевым»

Пятый номер рейтинга полусредневесов в UFCпосле победы надзаявил, что готов сразиться с

Ранее было известно, что следующим соперником шведа станет Колби Ковингтон. Однако Мухаммад считает, этого боя не состоится.

Белал Мухаммад Боец UFC Я думаю, что Колби не примет этот вызов. Посмотрите с кем он дерется. Он вызывает на бой легковесов. Недавно Масвидаль ему выбил зуб и теперь Ковингтон будет лечится очень долго. Он не сразится ни со мной, ни с Чимаевым. Я готов встретиться с Хамзатом

Белал Мухаммад на данный момент идет на серии из семи побед кряду. Всего за свою карьеру американский боец иранского происхождения провел 24 поединка. В его активе 21 победа и 3 поражения.