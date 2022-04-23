Белал Мухаммад: «Ковингтон откажется от боя с Чимаевым»

Пятый номер рейтинга полусредневесов в UFC Белал Мухаммад
после победы над Висенте Люке
заявил, что готов сразиться с Хамзатом Чимаевым
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Ранее было известно, что следующим соперником шведа станет Колби Ковингтон. Однако Мухаммад считает, этого боя не состоится.
Белал МухаммадБоец UFCЯ думаю, что Колби не примет этот вызов. Посмотрите с кем он дерется. Он вызывает на бой легковесов. Недавно Масвидаль ему выбил зуб и теперь Ковингтон будет лечится очень долго. Он не сразится ни со мной, ни с Чимаевым. Я готов встретиться с Хамзатом
Белал Мухаммад на данный момент идет на серии из семи побед кряду. Всего за свою карьеру американский боец иранского происхождения провел 24 поединка. В его активе 21 победа и 3 поражения.