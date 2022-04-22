Шлеменко и Исмалов проведут свой бой ближе к концу лета

проведут поединок в промоушене RCC. По словам , являющегося исполнительным директором организации, стало известно, когда состоится этот бой.

Николай Клименко Исполнительный директор промоушена RCC В любом случае состоится, мы его планируем на конец августа или начало сентября, зависит от того, как Магомед будет восстанавливаться. Условно мы договорились на 20-е числа августа

Ранее поединок Шлеменко и Исмаилова был запланирован на май 2022 года. Однако у Магомеда обнаружена травма, после которой бойцу сделали операцию.

Исмаилов свой последний поединок проводил 25 февраля. Бой прошел по правилам бокса против Оланреваджу Дуродолы и Магомед одержал в нем победу.