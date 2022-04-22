Шлеменко и Исмалов проведут свой бой ближе к концу лета

Александр Шлеменко
и Магомед Исмаилов
проведут поединок в промоушене RCC. По словам Николая Клименко
, являющегося исполнительным директором организации, стало известно, когда состоится этот бой.
Николай КлименкоИсполнительный директор промоушена RCCВ любом случае состоится, мы его планируем на конец августа или начало сентября, зависит от того, как Магомед будет восстанавливаться. Условно мы договорились на 20-е числа августа
Ранее поединок Шлеменко и Исмаилова был запланирован на май 2022 года. Однако у Магомеда обнаружена травма, после которой бойцу сделали операцию.
Исмаилов свой последний поединок проводил 25 февраля. Бой прошел по правилам бокса против Оланреваджу Дуродолы и Магомед одержал в нем победу.