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    Шлеменко и Исмалов проведут свой бой ближе к концу лета

    Прочие Единоборства
    Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут поединок в промоушене RCC. По словам Николая Клименко, являющегося исполнительным директором организации, стало известно, когда состоится этот бой.

    Магомед Исмаилов
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    Магомед Исмаилов

  • Николай Клименко
  • Исполнительный директор промоушена RCC
  • В любом случае состоится, мы его планируем на конец августа или начало сентября, зависит от того, как Магомед будет восстанавливаться. Условно мы договорились на 20-е числа августа

    • Ранее поединок Шлеменко и Исмаилова был запланирован на май 2022 года. Однако у Магомеда обнаружена травма, после которой бойцу сделали операцию.

    Исмаилов свой последний поединок проводил 25 февраля. Бой прошел по правилам бокса против Оланреваджу Дуродолы и Магомед одержал в нем победу.

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