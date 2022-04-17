Дана Уайт готов организовать бой между Миочичем и Джонсом

Джон Джонс Фото: globallookpress.com
По словам Уайта, соперником американца станет Стипе Миочич. Ранее эти бойцы никогда не встречались ранее, и Дана утверждает, что этот может стать украшением карда.
Джон Джонс последний свой поединок проводил в феврале 2020 года против Доминика Рейеса и одержал в нем победу единогласным решением судей. Всего на счету бойца 28 побед в карьере.
Стипе Миочич в последнем своем поединке проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну. Американский боец хорватского происхождения лишился титула чемпиона в тяжелом весе.